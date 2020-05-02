Битаров связал рост случаев COVID-19 с митингом во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/5b97bcda-8c70-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Битаров (справа) Фото: alania.gov.ru

Число заболевших коронавирусом в Северной Осетии возросло из-за несанкционированного митинга, который состоялся во Владикавказе 20 апреля. Об этом заявил глава республики Вячеслав Битаров.

Этот всплеск в большей степени из-за вот этого сбора людей, который был здесь на площади. К сожалению, я сам в спешке не успел и маску надеть, с тех пор ежедневно прохожу тестирование, чтобы никого не инфицировать, ни домочадцев, ни тех коллег, которые со мной ежедневно работают, — цитирует Битарова «Интерфакс-ЮГ».

2 мая в Северной Осетии выявлены ещё 69 случаев коронавируса. Всего в республике сейчас 990 заболевших COVID-19. 86 жителей республики выздоровели, к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек, шестеро скончались.

Несанкционированный митинг произошёл во Владикавказе 20 апреля. Около двух тысяч человек вышли к зданию правительства. Они требовали отставки главы Республики Северная Осетия — Алания. В СК тогда сообщили, что уголовные дела возбуждены по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД. Участники требовали отмены ограничений и освобождения оперного певца Вадима Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

После этого более 60 человек были арестованы на 15 суток за участие в несанкционированном митинге, в котором приняли участие около 2 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, ранее следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева. Теперь ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.