Общество

Российским рыбакам-любителям могут разрешить продавать улов

15:48, 30 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росрыболовство может разрешить продажу рыбаками-любителями своего улова.

Согласно соответствующим концепциям, подготовленным ведомством, закрепление механизма реализации права рыбаков продавать добытые ими биоресурсы позволит создать условия, которые будут равными для «всех основных пользователей природными ресурсами» — охотников, рыбаков-любителей и т.д.

В Росрыболовстве отметили, что подобные нововведения позволят предотвратить рост нелегального сбыта рыбы, выловленной рыбаками-любителями, передаёт ТАСС.

По поручению президента РФ Росрыболовство подготовило две концепции законопроекта — одна касается продажи уловов рыбаками- любителями, другая — деятельности ИП и малого бизнеса. Концепции были разосланы субъектам и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), — сообщили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что МВД России объявило в международный розыск экс-заместителя главы Федерального агентства по рыболовству Александра Тугушева, который сбежал из страны.

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