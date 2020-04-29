Российским рыбакам-любителям могут разрешить продавать улов

Росрыболовство может разрешить продажу рыбаками-любителями своего улова.
Согласно соответствующим концепциям, подготовленным ведомством, закрепление механизма реализации права рыбаков продавать добытые ими биоресурсы позволит создать условия, которые будут равными для «всех основных пользователей природными ресурсами» — охотников, рыбаков-любителей и т.д.
В Росрыболовстве отметили, что подобные нововведения позволят предотвратить рост нелегального сбыта рыбы, выловленной рыбаками-любителями,
По поручению президента РФ Росрыболовство подготовило две концепции законопроекта — одна касается продажи уловов рыбаками- любителями, другая — деятельности ИП и малого бизнеса. Концепции были разосланы субъектам и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), — сообщили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что МВД России объявило в международный розыск экс-заместителя главы Федерального агентства по рыболовству Александра Тугушева, который сбежал из страны.
Добавьте наши новости в избранные источники