Российским рыбакам-любителям могут разрешить продавать улов

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась подготовкой рекомендаций для работодателей. Перечень необходимых действий будет направлен на безопасный вывод сотрудников на рабочие места. Это позволит снизить число новых заражений коронавирусом.

Вирус есть, с ним надо бороться, надеюсь, мы сможем сделать рекомендации для работодателей. Соответствующее видео уже есть на нашем веб-сайте. Но это только для офисных видов работы, сейчас надо разработать...