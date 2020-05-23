Российским осуждённым могут разрешить общение с родными по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/a1a32eb6-9cbb-11ea-810e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены Совета Федерации намерены подготовить законопроект, дающий право осуждённым общаться с родными посредством видеозвонков. По словам главы комитета Андрея Клишаса, документ уже разрабатывается и в скором времени его внесут в Госдуму на рассмотрение.

Поддержание постоянного контакта со своей семьёй, возможность видеть лица своих родителей, наблюдать, как растут дети, несомненно, будет оказывать положительное влияние на осуждённых, — заявил Клишас в интервью ТАСС.

Политик добавил, что данная мера особенно поможет людям, находящимся в местах заключения, если они отбывают наказание далеко от места проживания родных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совфед РФ одобрил закон, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, ранее осуждённым за некоторые преступления средней тяжести. Граждане не смогут принять участие в референдумах, если на момент голосования у них есть неснятая или непогашенная судимость, а также, если не прошло пяти лет со дня снятия или погашения судимости.