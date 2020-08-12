Российский журналист подал в суд на Лукашенко

Известный пиарщик и журналист Роман Масленников подал исковое заявление к президенту Белоруссии Александра Лукашенко и республиканскому унитарному предприятию электросвязи «Белтелеком».
Как
Сотрудники не могут сделать презентацию для моего выступления в Южно-Сахалинске и вообще нормально работать. Дайте интернет, пусть люди в нём сидят. Жду. Спасибо, — говорится в сообщении.
Бизнесмен рассказал, что несколько его сотрудников из Минска с воскресенья были недоступны: не работал WhatsApp и Telegram. В результате из-за проблем со связью он не смог подготовить презентацию, чтобы выступить на сахалинском бизнес-форуме Sakhalin Marketing Forum.
Масленников потребовал через суд взыскать с Лукашенко и оператора один млн рублей упущенной выгоды.
Заявление поступило в судье Арбитражного суда города Москвы Наталье Тевелевой. В настоящее время иск еще не принят к производству,
Блокировка мобильного Интернета и соцсетей действовала с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента. Около 6:50 по местному времени (совпадает с московским) 12 августа блокировку сняли, одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие.
В «Белтелеком» проблемы с Интернетом объяснили многочисленными кибератаками из-за рубежа.
Как писал NEWS.ru, сотрудники торговых точек, гостинец и предприятий Минска получили негласное предупреждение о блокировках по всему городу Интернета, сотовой связи и стационарных телефонов.
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