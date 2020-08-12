Российский журналист подал в суд на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/2e2a7756-dc9d-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/Global Look Press

Известный пиарщик и журналист Роман Масленников подал исковое заявление к президенту Белоруссии Александра Лукашенко и республиканскому унитарному предприятию электросвязи «Белтелеком».

Как написал Масленников на своей странице в Facebook, он подал иск из-за отсутствия в стране интернета.

Сотрудники не могут сделать презентацию для моего выступления в Южно-Сахалинске и вообще нормально работать. Дайте интернет, пусть люди в нём сидят. Жду. Спасибо, — говорится в сообщении.

Бизнесмен рассказал, что несколько его сотрудников из Минска с воскресенья были недоступны: не работал WhatsApp и Telegram. В результате из-за проблем со связью он не смог подготовить презентацию, чтобы выступить на сахалинском бизнес-форуме Sakhalin Marketing Forum.

Масленников потребовал через суд взыскать с Лукашенко и оператора один млн рублей упущенной выгоды.

Заявление поступило в судье Арбитражного суда города Москвы Наталье Тевелевой. В настоящее время иск еще не принят к производству, сообщает «Право.ru».

Блокировка мобильного Интернета и соцсетей действовала с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента. Около 6:50 по местному времени (совпадает с московским) 12 августа блокировку сняли, одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие.

В «Белтелеком» проблемы с Интернетом объяснили многочисленными кибератаками из-за рубежа.

Как писал NEWS.ru, сотрудники торговых точек, гостинец и предприятий Минска получили негласное предупреждение о блокировках по всему городу Интернета, сотовой связи и стационарных телефонов.