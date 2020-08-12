Работа мобильного Интернета в Минске восстановлена

https://static.news.ru/photo/0254522a-dc5f-11ea-8051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка мобильного Интернета и соцсетей, которая действовала с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента, снята в Минске. Около 6:50 по местному времени (совпадает с московским) 12 августа одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие.

Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 12 августа также стало известно о том, что части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Их ввели в город вечером 11 августа для взятия под контроль всего центра столицы. Сейчас на улицах не осталось оцепления, общественный транспорт ходит по главным магистралям.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минске заявили о задержании координаторов массовых беспорядков. Координатор и трое его подчинённых задержаны в Минске. Он снимал номер на 17-м этаже здания гостиницы «Беларусь». Подчинённые, в свою очередь, «руководили сотнями». Главарь же координировал акции и управлял действиями подчинённых, сообщает БелТА.