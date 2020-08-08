В сотовой компании подтвердили отключение связи в день выборов в Минске

https://static.news.ru/photo/084294f0-d983-11ea-a541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам гостиниц, предприятий и торговых точек Минска поступило негласное предупреждение — в день выборов президента Белоруссии, 9 августа, интернет, сотовая связь и даже стационарные телефоны будут заблокированы по всему городу.

Завтра интернет и мобильную связь по всему городу отключают, нам уже поступило распоряжение, начальство рекомендовало работать как получится. Но, скорее всего, закроемся. Там решили большинство магазинов, — рассказал «МК» сотрудник сотовой компании.

По его информации, связи не будет только в Минске. Блокировка коснётся и стационарных телефонов. Предупредили, что перебои начнутся уже вечером 8 августа. По словам сотрудника, связь уже ненадолго «отрубали» 19 июля, когда в минском парке Дружбы народов проходил митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Информацию о предстоящей блокировке интернета и связи подтвердили также в одной из центральных гостиниц Минска.

Как писал NEWS.ru, платформу по альтернативному подсчёту голосов на выборах президента Белоруссии «Голос» могут заблокировать, заявила глава управления Генпрокуратуры республики Марина Попова. Её ранее представила команда кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Попова отметила, что платформа «Голос» находится не на территории страны, поэтому права граждан могут быть нарушены, так как их персональные данные могут использоваться для других целей. В связи с этим Генпрокуратура республики призывает граждан внимательно относиться к призывам фотографировать бюллетени и отправлять снимки платформе для участия в альтернативном подсчёте голосов.