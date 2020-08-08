В Белоруссии объяснили причину проблем с Интернетом в день выборов

https://static.news.ru/photo/d1edce70-da3a-11ea-a715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с доступом к Интернету по всей Белоруссии в день президентских выборов, 9 августа, связаны «с перегрузкой каналов из-за зарубежного трафика». Об этом заявил заместитель генерального директора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков

В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим, — передаёт слова Шайбакова Telegram-канал Onliner.

Перебои в работе сетей ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ» были зафиксированы в белорусской столице, утром 9 августа. Проблемы возникли не только с проводным, но и с мобильным интернетом. Наблюдается плохая работа новостных порталов, нет доступа к YouTube, с перебоями работает Telegram.

NEWS.ru писал, что сотрудники торговых точек, гостинец и предприятий Минска получили негласное предупреждение о блокировках по всему городу интернета, сотовой связи и стационарных телефонов. Об этом сотрудник сотовой компании города рассказал журналистам «МК».

Вечером, 8 августа, Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты в Белоруссии, сообщил о волне DDoS-атак на государственные ресурсы страны. Атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД страны.

По данным на 14:00 9 августа на выборах президента Белоруссии проголосовали уже 65,19% избирателей. Наибольшая активность была зафиксирована в Гомельской области.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его конкурентом на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.