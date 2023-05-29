Российский ученый высказался о возможной интенсивности Эль-Ниньо Российский ученый Семенов заявил, что оценить интенсивность Эль-Ниньо будет возможно летом

Фото: Filippo Venezia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейшее итальянское озеро достигло самого низкого уровня с 1953 г. ., Брешия, Италия

Оценить возможную интенсивность явления Эль-Ниньо, предвестников которого зафиксировал спутник Sentinel-6, получится только летом, рассказал заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семенов. В разговоре с «Царьградом» эксперт отметил, что обещанные учеными угрозы климату существуют, но утверждать об этом пока что нельзя.

Какой силы будет это явление, мы сможем сказать где-то летом — в июне, в июле, в августе. Наверное, можно будет уже оценивать и количественно интенсивность этого явления. Пока скорее это качественный прогноз о том, что явление в принципе случится, — пояснил Семенов.

По словам ученого, эксперты не могут прийти к общему выводу о том, как повлияет явление на глобальные процессы. Часть из них утверждает, что Эль-Ниньо будет ослабевать, но на фоне этого будут происходить серьезные природные изменения. Семенов подчеркнул, что потепление Тихого океана является естественным явлением, когда происходит всплеск накопившейся энергии. Подобное происходит раз в четыре-пять лет.

Кроме того, ученые Плимутского университета в Великобритании утверждают, что мир ждет катастрофа в виде исчезновения 25 стран из-за таяния ледников, которое приведет к цунами. В число этих государств попали Бразилия, Колумбия, Панама, Чили, Эквадор, Камбоджа, Лаос, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Подтвердить данные прогнозы невозможно. Отмечается, что в список вошли те страны, которые являются противниками Запада, но не вошла Великобритания, хотя она является островным государством и тоже должна попадать в категорию государств, которым, согласно исследованию, грозит опасность.

Официальный представитель ВМО Клэр Нюллис ранее сделала прогноз о приходе Эль-Ниньо, известного своим согревающим эффектом, на смену противоположному феномену Ла-Нинья. Она подчеркнула, что приход Эль-Ниньо не означает непременную летнюю жару, все зависит от конкретного района планеты и других факторов.