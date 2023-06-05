Российский офицер оценил потери «золотого генофонда» ВСУ Офицер спецназа ВС РФ: «золотой генофонд» ВСУ почти полностью уничтожили в начале СВО

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Офицер 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Шмель сообщил РИА Новости о состоянии наиболее опытной и подготовленной части Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, минимум половину «золотого генофонда» ВСУ уничтожили в самом начале спецоперации на Украине.

В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО... И вот этот, можно так сказать, «золотой генофонд» армии ВСУ <...> наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен, — подчеркнул Шмель.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что ВСУ уже завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. Он обещал позже рассказать об их количестве, составе и направлениям готовящихся ударов.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что ВСУ не смогут отбить Артемовск, потому что если российская армия взяла город под контроль, то уже его не отдаст. По его словам, не стоит бояться соответствующих намерений ВСУ.