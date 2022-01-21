Российский губернатор отказался прививать детей от коронавируса

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не планирует прививать детей от коронавируса. По его мнению, это любая детская вакцинация производится с согласия родителей. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

От ковида прививать детей не планирую. Советовать не буду, — написал Алиханов.

При этом глава Калининградской области отметил, что всегда прививает детей от гриппа.

Ранее врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ Сергей Токарев заявил, что врачи выявили ранее не свойственное коронавирусу поражение лёгких у маленьких детей. По его словам, при штамме «омикрон» стал развиваться бронхиолит.

Он пояснил, что при вирусной инфекции развивается отёк слизистых оболочек, сужается просвет мелких бронхов, нарастает дыхательная недостаточность с выраженной одышкой и учащением частоты дыхания.

Также известно, что на фоне эпидемии гриппа распространение нового штамма «омикрон» может привести к опасным последствиям. Речь идёт о высокой летальности при заболевании сразу двумя вирусами. Он предупредил, что нагрузка на систему здравоохранения может многократно увеличиться.