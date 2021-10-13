Российских солдат стали чаще оправдывать за дедовщину

В течение последних пяти лет суды стали значительно чаще оправдывать солдат по делам о дедовщине, выяснили журналисты «Новой газеты», которые изучили данные судебного департамента при Верховном суде. Кроме того, сократилось общее число дел, рассматриваемых по таким статьям.

Речь идёт о разбирательствах по статьям о неуставных отношениях между военными в равном звании (статья 335), насилии в отношении начальника (статья 334), оскорблении военного (статья 336) и превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286). В Минобороны подтвердили журналистам, что эти статьи определяют все правонарушения «в сфере межличностных отношений военнослужащих».

Авторы проанализировали почти четыре тысячи приговоров, вынесенных с 2016 по 2020 год. Выяснилось, что в 2017 году число оправдательных приговоров по сравнению с предыдущим годом по приведённым статьям выросло более чем в четыре раза. После этого доля оправданий снизилась, но осталась значительно больше показателя 2016 года. За 2020 год было вынесено примерно 500 приговоров, около 100 из них были оправдательными. В Минобороны не смогли прокомментировать эти сведения.

За период с 2016 по 2020 год общее число приговоров по статьям о дедовщине снизилось в большинстве регионов. Лидеры по снижению — Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Дагестан. Вырос показатель в Московской, Калининградской, Ярославской, Брянской и Нижегородской областях, а также в Забайкальском крае.

Треть всех дел приходится на Московскую область, Приморский и Хабаровский края, Ростовскую область и Москву. В Минобороны объяснили, что это может быть связано с дислокацией большего количества войск в отдельном регионе или с тем, что в субъекте находится гарнизонный военный суд, рассматривающий подобные дела.

1 октября ФСБ утвердила перечень сведений, которые не относятся к государственной тайне, но получение которых иностранными государствами, иностранными гражданами и международными организациями может быть «использовано против безопасности» РФ. Всего в документе 60 пунктов, они касаются информирования о любой военной деятельности, а также о работе ФСО, СВР, ФСБ и Роскосмоса. Также в перечне есть пункты об информации, которая касается соблюдения закона в армии. Граждане, передающие эти данные, могут быть признаны иноагентами. Представители СМИ заявили, что это серьёзно затруднит деятельность журналистов.