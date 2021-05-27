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Российских школьников на ЕГЭ будет охранять полиция

11:41, 27 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каждом пункте сдачи единого государственного экзамена в этом году организуют пост МВД для обеспечения безопасности. Об этом заявил глава Рособрнадзора Азор Мурзаев, слова которого приводит РИА Новости.

Посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, — сказал глава ведомства.

После ЧП в Казани безопасность школьников оказалась под особым вниманием властей страны. Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

После этого вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами потребовала усилить меры безопасности в пунктах проведения единого госэкзамена (ЕГЭ). Она отметила, что экзамены должны пройти без сбоев. Особое внимание она поручила уделить соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям в условиях распространения COVID-19.

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