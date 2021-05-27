Российских школьников на ЕГЭ будет охранять полиция

https://static.news.ru/photo/21e2df46-beca-11eb-9cfa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каждом пункте сдачи единого государственного экзамена в этом году организуют пост МВД для обеспечения безопасности. Об этом заявил глава Рособрнадзора Азор Мурзаев, слова которого приводит РИА Новости.

Посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, — сказал глава ведомства.

После ЧП в Казани безопасность школьников оказалась под особым вниманием властей страны. Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

После этого вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами потребовала усилить меры безопасности в пунктах проведения единого госэкзамена (ЕГЭ). Она отметила, что экзамены должны пройти без сбоев. Особое внимание она поручила уделить соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям в условиях распространения COVID-19.