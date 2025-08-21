Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках

Российских музыкантов обязали убрать упоминание наркотиков из треков

Музыкальные сервисы начали массово требовать от исполнителей убрать из текстов песен упоминание наркотиков, сообщает «Коммерсант». Согласно предупреждению, артистам дается срок до 1 сентября, в противном случае эти песни будут удалены.

Музыкантам предлагают два варианта — либо согласиться с удалением, сообщив предварительно о таких треках, либо направить новый, где упоминание наркотических средств будет или удалено, или приглушено. По данным лейблов, доля таких песен в общем каталоге занимает менее 1%, но их замена может занять одну-две недели.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что группа «AK-47» полностью перезаписала альбом Berezovskiy. Так, в треке «Але, это Пакистан» слова «килограмма движухи» заменили на «килограмм шавухи».

Ранее Преображенский районный суд Москвы запретил несколько песен рэп-исполнителей Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) и OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов). Причиной стало обнаружение в текстах их песен пропаганды наркотиков, аморального образа жизни и оправдания террористической деятельности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

