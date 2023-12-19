Российские специалисты изучили «легкие» Охотского моря Ученые СахГУ проверили концентрацию хлорофилла-а в заливе Анива Охотского моря

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Специалисты СахГУ изучили закономерности распределения хлорофилла-а на поверхности залива Анива Охотского моря, сообщила РИА Новости пресс-служба университета. Там отметили, что концентрация этого вещества позволяет оценить уровень поглощения и захоронения углерода, а также служит индикатором состояния морских экосистем, которые напрямую влияют на климат Земли.

Представьте Охотское море как огромный аквариум, в котором микроскопические растения (фитопланктон) играют роль легких для всей морской экосистемы. Эти микроорганизмы используют хлорофилл-а для преобразования световой энергии в химическую, в ходе чего углекислый газ (СО 2 ) из воды и воздуха превращается в кислород и питательные вещества, — пояснил соавтор публикации, профессор Сахалинского государственного университета (СахГУ) Владимир Пищальник.

Ранее сообщалось, что российские ученые-медики начали внедрять цифровые технологии для создания замещающих имплантатов из собственных тканей пациента. Директор НИИ биотехнологий Самарского государственного медицинского университета профессор Лариса Волова отметила, что уникальные отечественные разработки позволяют, в частности, сохранять конечности вместо их ампутации, поскольку эти биоимплантаты создаются из тканей человека и постепенно рассасываются в организме, заменяясь «родным» материалом.

Еще одной перспективной разработкой российских ученых являются гидрогели для 3D-биопечати органов и тканей из твердых материалов. Технология позволяет замещать имеющиеся дефекты собственными тканями человека, например, в суставных и других хрящах, слизистой десны, роговице глаза. В перспективе изобретение может стать заменой донорским органам, которые зачастую отторгаются организмом, отметила специалист.