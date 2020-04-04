Российские школы могут продлить учебный год до 8 июня

https://static.news.ru/photo/dfcae68a-765e-11ea-a86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Образовательный процесс в некоторых школах могут продлить до даты начала единого госэкзамена. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По понятным причинам может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена, — сказал Кравцов в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

Всего в России сейчас зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила об опасности коронавируса и для молодых людей.