«Агентство. Новости»: ряд каналов не покажут советские фильмы о войне 9 Мая

Кадр из фильма А зори здесь тихие (фильм, 1972) / Фото Центральная Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького

Три крупнейших российских федеральных канала — Первый канал, «Россия 1» и НТВ 9 Мая не буду показывать популярные советские фильмы о войне, сообщает Telegram-канал «Агентство. Новости». На Первом канале будет показана лишь одна картина «На войне как на войне» после полуночи, 10 мая.

На трёх крупнейших федеральных телеканалах 9 Мая выйдет только один советский фильм о войне, да и тот уже после полуночи, — сообщает «Агентство. Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников главного парада на Красной площади в Москве определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос, будут ли присутствовать в торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

По информации Минобороны России, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных, будут задействованы более 200 единиц техники. В их числе будет «самолёт Судного дня» Ил-80, истребители Су-57, самолёты МиГ-31 и различные вертолёты.