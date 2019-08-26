https://static.news.ru/photo/37f05098-c8ae-11e9-a8f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральный исследовательский центр питания работает над созданием полезных и простых в приготовлении продуктов, которые будут продаваться в российских магазинах с маркировкой «для пожилых».

В состав продуктов будут включены макро- и микроэлементы, витамины и другие полезные вещества. Специалисты центра хотят создать лёгкую в приготовлении еду, которую пенсионерам нужно будет только разогреть, сообщают « Известия ».

По словам научного руководителя центра питания, главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна, продуктами для пожилых могут стать белковые смеси, овощные, замороженные блюда.

После завершения работы над рецептурой производство планируют передать частным компаниям. Однако важно, чтобы цены на такие продукты для пожилых были доступными. А чтобы компаниям было выгодно продавать их дёшево, необходимо ввести для них финансовые льготы, например, дотации со стороны государства, считают эксперты.

Ранее News.ru, писал, что западные диетологи нашли пользу даже во вредных продуктах. Всё продовольствие можно поделить на четыре группы, в зависимости от степени обработки. К первой группе относятся фрукты, овощи, мясо, рыба, яйца, молоко, рис, макароны и другие продукты, которые подвергаются минимальной обработке. Во вторую группу входят, например, сахар и масло. К третьей категории учёные относят продукты с несколькими добавленными ингредиентами — консервированные овощи, фасоль и рыба, солёные орехи и сыр. И, наконец, четвёртая группа — это «ультра обработанная еда» — колбасы, готовые блюда, пицца, фастфуд, сухие завтраки, пирожные, чипсы и шоколад. Именно эти продукты считаются наиболее вредными.