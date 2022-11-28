Российские адвокаты получили бронь от частичной мобилизации

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Президент общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов заявил, что российским адвокатам дали право на бронирование от частичной мобилизации. Об этом он узнал из ответа Минобороны на соответствующий запрос организации, сообщает ТАСС.

В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно, — пояснил Трунов.

Трунов прежде рассказывал, что Союз адвокатов России просил правительство о брони для адвокатов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в экстраординарных мерах из-за военной операции на Украине нет. В ходе заседания Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил РФ он подчеркнул, что властям нужно скоординировать и наладить совместную работу, чтобы обеспечить войска всем необходимым.