Путин оценил необходимость экстраординарных мер из-за СВО Путин: вводить экстраординарные меры из-за военной операции не нужно

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в экстраординарных мерах из-за военной операции на Украине нет. В ходе заседания Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил РФ он подчеркнул, что властям нужно скоординировать и наладить совместную работу, чтобы обеспечить войска всем необходимым.

Мы договорились, и нет в этом необходимости, вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать. Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно. Это вообще полезно, ну а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать в том числе наши Вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции, — заявил Путин.

Президент назвал важными все вопросы, касающиеся амуниции, медицинских препаратов, бронетехники и денежного довольствия, которое полагается военнослужащим. Путин в том числе упомянул строительные работы в военных целях.

Повторю, здесь важны все вопросы, включая и экипировку, и снаряжение, и медицину, и денежное довольствие военнослужащих, проведение строительных работ в военных целях. И конечно это касается специальной военной техники, — подчеркнул глава РФ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России утвердило целевые задания по обеспечению армии в интересах спецоперации на Украине и определило круг ведомств, которые могут проводить госзакупки по упрощенной процедуре в этих целях. Он также подчеркнул важность контроля за выполнением плановых показателей целевых заданий, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.