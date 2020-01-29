Россельхознадзор и другие надзорные ведомства усилили контроль над ввозимой в Россию продукцией из стран и регионов, где фиксируется распространение коронавируса 2019-nCoV.
Как
Антонов отметил, что вывозить продукцию животного происхождения запретили в самом Китае и это ограничение строго соблюдается.
Что касается товарных партий, которые могут идти транспортом, контейнерами — усилен контроль и с той стороны, и мы проводим свои исследования, отбираем пробы. Власти Китая принимают свои меры — пока претензий и озабоченности у нас нет, — заключил представитель Россельхознадзора.
К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.
Как сообщал NEWS.ru, Министерство здравоохранения России выработало временные методические рекомендации по лечению вызываемой коронавирусом 2019-nCoV инфекции.
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