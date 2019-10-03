Запрос о предоставлении результатов проверки был направлен в Роскачество после информации о том, что в лапше быстрого приготовления обнаружены опасные токсины и пестициды.
Запрос о незамедлительном предоставлении информации о лабораторных испытаниях образцов лапши быстрого приготовления направлен, — цитирует сообщение РИА Новости.
Роскачество проверило 17 торговых марок лапши быстрого приготовления российского, казахского и южнокорейского производства. Специалисты службы нашли в продукции превышенный допустимый уровень охратоксина А и пестициды. Кроме того, в Роскачестве отметили, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, писал News.ru.