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Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачёва, которой бывший супруг отрубил кисти рук, выходит замуж. Спустя два года после трагедии в жизни девушки появился возлюбленный.

О помолвке Рита рассказала в интервью «Комсомольской правде», которое дала в связи с выходом её книги. Там описываются все подробности случившегося, жизнь до и после травмы. В последней главе появляется...