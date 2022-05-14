Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов «омикрон» Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: виды «омикрона» ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 могут прийти в РФ

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Линии омикрона ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 имеют высокие шансы проникнуть в Россию. Об этом заявил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, это может произойти потому, что люди начали посещать другие страны.

Самолеты летают, люди путешествуют, хотя и меньше, чем три года назад. Потому если некий штамм начинает активно распространяться в каком-то регионе на планете, что зачастую означает наличие у него определенных преимуществ перед остальными, то сохраняются высокие шансы, что он в итоге проникнет и к нам, — сказал Хафизов.

Эксперт уже сообщал, что варианты ВА.4 и ВА.5 являются более заразными, чем предыдущие варианты и частично могут уходить из-под иммунной защиты. В ЮАР, в частности. в настоящее время наблюдается до 75% заражений именно этими двумя вариантами. В свою очередь, в США распространяется линия ВА.2.12.1. Ожидается, что вариант станет там доминирующим.

Ранее Хафизов заявил, что штамм «дельта» коронавируса может вернуться в Россию. Эксперт отметил, что основная причина этого в том, что иммунитет к нему постепенно ослабевает. Он добавил, что в России в настоящее время фиксируют единичные случаи заражения этой разновидностью вируса. По данным ведомства, в период с 19 апреля по 4 мая доля «дельты» в России выросла с 0,5% до 2%.