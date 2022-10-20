Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для прибывающих из-за границы россиян Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для прибывающих из-за границы россиян

Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-тестов на наличие коронавируса для непривитых россиян, прибывающих из-за границы, сказано в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации. Указ утвердила руководитель ведомства Анна Попова. Ранее граждане РФ должны были сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней со дня приезда в Россию.

Постановляю внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 (года. — NEWS.ru) № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», — сказано в тексте документа.

Согласно постановлению иностранным гражданам по приезде в Россию нужно лишь заполнить анкету прибывающего на территорию РФ. Документ также упраздняет предписание для работодателей по обеспечению информирования сотрудников, выезжающих за рубеж, о прохождении ПЦР-теста по прибытии в другую страну и соблюдении режима изоляции до получения результатов тестирования.

Ранее стало известно, что власти Таиланда 1 октября отменили режим чрезвычайного положения, причиной которого стала пандемия коронавируса. В стране также ликвидировали центр по борьбе с коронавирусом, информировавший жителей о введении и снятии ограничений. Его функции передали Министерству здравоохранения Таиланда.