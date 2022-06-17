Роспотребнадзор назвал 5 главных свойств качественного хлеба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор опубликовал для россиян памятку, в которой рассказал, на что следует обратить внимание при покупке хлебобулочных изделий. Информация была опубликована на официальном сайте структуры.

Во-первых, Роспотребнадзор советует приобретать хлеб в тех местах, которые приспособлены для хранения и реализации подобной продукции.

Во-вторых, следует обратить внимание на этикетку — на ней должны быть прописаны изготовитель хлебобулочного изделия, его состав, дата изготовления и срок годности, а также условия хранения.

В-третьих, ведомство рекомендует приобретать хлеб с повышенным количеством витаминов. К таким относятся изделия из ржаной муки, отрубей и муки грубого помола.

В-четвертых, в случае отсутствия упаковки следует запросить у продавца сопроводительные документы к продукции, которые подтвердят ее происхождение и качество.

В-пятых, следует отказаться от покупки хлебобулочных изделий с поврежденной упаковкой — внутри могут содержаться бактерии.

В ведомстве отметили, что хлеб — основной продукт питания для россиян, и именно поэтому важно следить за его качеством.

Роспотребнадзор напоминает, что хлеб содержит много полезных веществ, которые необходимы организму. В России хлеб традиционно считается основным продуктом питания и потребляется круглый год, — написано на официальном сайте.

Ранее доктор экономических наук Василий Узун сообщил, что стоимость хлеба в России вырастет из-за использования западной техники в производстве. Резкого роста цен не ожидается, но государство всё же могло бы компенсировать производителям возросшие издержки, считает он.