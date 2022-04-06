Рособрнадзор: в ЕГЭ могут появиться задания по операции на Украине

Вопросы о специальной военной операции на Украине могут появиться в ЕГЭ по истории, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передаёт ТАСС. По его словам, ожидать заданий такого формата следует в будущем, но точно не в этом году.

Они появятся, наверное, в будущем. В этом году все задания сформированы, уже отредактированы, — сказал Музаев.

Глава ведомства отметил, что внести в КИМы вопросы о спецоперации на Украине невозможно пока по двум причинам. Во-первых, на ситуацию необходимо смотреть комплексно, чтобы понимать предпосылки и начало, во-вторых, демоверсии, спецификации и кодификаторы единого госэкзамена были опубликованы в сентябре 2021 года, а значит, их уж нельзя изменить.

Он добавил, что сейчас КИМах уже есть вопросы о «Крымской весне» 2014 года.

В будущем мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок. Конечно, задание будет появляться. Мы помним «Крымскую весну» 2014 года, у нас тоже появились задания по предмету история, посвящённые этим событиям, — заверил Музаев.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал в качестве цели «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».