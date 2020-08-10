Общество

Рособрнадзор оценил сдачу ЕГЭ в дополнительный период

12:52, 10 августа 2020
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дополнительный период прошла в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

По данным ведомства, серьёзные сбои не фиксировались. Всего за нарушения порядка проведения ЕГЭ в августе был удалён 31 участник, 15 из которых — за наличие и использование смартфонов и других средств связи.

Экзамены в дополнительный период проводились в 82 субъектах РФ, — говорится в сообщении.

Во всех регионах были реализованы меры по обеспечению эпидемиологической безопасности в местах проведения ЕГЭ. Всего в дополнительный период экзамены сдали около 3,5 тысячи выпускников, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что следующий дополнительный период для сдачи ЕГЭ запланирован на весну 2021 года. Новое расписание, при составлении которого будет определена целесообразность передвигать даты, будет принято после Нового года.

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