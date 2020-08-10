Рособрнадзор оценил сдачу ЕГЭ в дополнительный период

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дополнительный период прошла в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
По данным ведомства, серьёзные сбои не фиксировались. Всего за нарушения порядка проведения ЕГЭ в августе был удалён 31 участник, 15 из которых — за наличие и использование смартфонов и других средств связи.
Экзамены в дополнительный период проводились в 82 субъектах РФ, — говорится в сообщении.
Во всех регионах были реализованы меры по обеспечению эпидемиологической безопасности в местах проведения ЕГЭ. Всего в дополнительный период экзамены сдали около 3,5 тысячи выпускников,
Как писал NEWS.ru, ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев
Добавьте наши новости в избранные источники