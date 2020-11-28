Рособрнадзор не будет ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ

↵В Рособрнадзоре заявили, что число сдаваемых предметов в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) ограничиваться не будет. Учащиеся смогут сдавать любое количество предметов по выбору.

Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в Рособрнадзоре опровергли информацию о возможной отмене итоговых сочинений для учащихся 11-х классов, так как их успешное написание служит допуском к ЕГЭ. В ведомстве также рассказали о планах провести итоговое сочинение в очном режиме. По словам представителей Рособрнадзора, «существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведения в дистанционной форме».

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой итоговое сочинение переноситься с 2 декабря 2020 года на апрель 2021 года.

Как писал NEWS.ru, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что отмена ЕГЭ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу в ведомстве не обсуждается. Он также сообщил, что массовых вспышек заболеваемости COVID-19 в российских школах в данный момент не зафиксировано.