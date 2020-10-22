Рособрнадзор допустил переход на дистанционный ЕГЭ в будущем

https://static.news.ru/photo/84cd176e-1440-11eb-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Переход на сдачу единого госэкзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате возможен в будущем, но сейчас такой способ проверки знаний не позволяет провести испытания объективно, заявил в своём материале в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности её перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов, поскольку ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации, — говорится в статье на официальном сайте РАНХиГС.

Свыше 400 выпускников школ заразились коронавирусом в ходе единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году, ранее рассказал Анзор Музаев. По его словам, при том количестве участников ЕГЭ, которое было в текущем году, ведомство ожидало худших показателей, которых получилось избежать за счёт санитарных мер. Чиновник также подчеркнул, что в 2021 году на ЕГЭ послаблений мер безопасности не будет.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что переносить сроки сдачи основного госэкзамена (ОГЭ) и единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса пока никто не планирует, такой сценарий даже не обсуждается.

В 2021 году ЕГЭ планируют провести в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября). ОГЭ для выпускников 9-х классов также планируется провести в установленные ранее сроки: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

Как писал NEWS.ru, участники экзаменов, их учителя и родители по итогам кампании ЕГЭ 2020 года обратились в Рособрнадзор с предложениями по изменению правил сдачи единого госэкзамена. Среди писем были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы.