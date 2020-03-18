https://static.news.ru/photo/f1f4d9a0-6917-11ea-a7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Госкорпорация начала процесс эвакуации своих сотрудников с космодрома Куру в Южной Америке в связи с распространением коронавируса. За ними будет выслан самолёт.

Сейчас сотрудники предприятий российской ракетно-промышленной отрасли в Гвианском космическом центре проводят работы на стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-СТ», — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы госкорпорации.

Там отметили, что специалисты будут эвакуированы чартерным рейсом по завершении всех работ.

Всего на космодроме Куру находится около 300 российских сотрудников.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация отменила все международные контакты и переговоры из-за коронавируса. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.