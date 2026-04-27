Роскошный куст с ароматными цветами: выращивать одно удовольствие — растет на солнце и в полутени

Турецкая гвоздика — это идеальный выбор для дачи, если вы цените яркие краски и хотите получить максимальный эффект при минимальных усилиях.

Это растение в первый год формирует пышную розетку из сочных зеленых листьев, а уже на следующий год превращается в роскошный цветущий куст. Главная гордость этого цветка — его невероятно пышные соцветия-шапки, которые распускаются в середине июля и радуют глаз полтора месяца.

Десятки мелких цветков диаметром около 2-3 см плотно собраны в огромные, до 12 см в диаметре, щитки, создавая впечатление ярких, ароматных подушек на ваших клумбах. Палитра оттенков турецкой гвоздики поражает воображение: здесь и всевозможные розовые и красные тона, и белоснежные, и даже пурпурные, почти черные расцветки, часто с контрастной каймой или замысловатым глазком в центре.

Выращивать турецкую гвоздику одно удовольствие: она растет на солнце и в полутени, абсолютно неприхотлива к почвам, редко болеет и не требует к себе пристального внимания.

