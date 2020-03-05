https://static.news.ru/photo/eed484e0-5eb9-11ea-9562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Росконтроля исследовали шампуни шести торговых марок: Pantene Pro-V, Le Petit Marseillais, «Прелесть Professional», «Чистая линия», Natura Siberica и Garnier Fructis. Все образцы успешно прошли испытания, токсичных элементов не было обнаружено ни в одном шампуне.

Все шампуни соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим, физико-химическим, токсикологическим и клиническим показателям, — сообщили в Росконтроле.

По итогам тестирования больше всего баллов набрали шампуни марок Natura Siberica, Garnier Fructis и «Чистая линия». Самыми пенообразующими признаны Garnier Fructis и Pantene Pro-V, самое низкое пенное число — у шампуня «Прелесть Professional». Меньше всего хлоридов, вызывающих стянутость кожи, оказалось в Natura Siberica (0,3%), больше всего — в «Чистой линии» (1,9%).

Как писал NEWS.ru, эксперты Росконтроля исследовали жидкое мыло с ромашкой пяти брендов: Aura, «Рецепты бабушки Агафьи», Favorite ECO, Sensicare и Planeta Organica ECO. Испытания показали, что все проверенные образцы имеют показатель pH, вписывающийся в допустимый диапазон. Наименее токсичным оказалось мыло «Рецепты бабушки Агафьи», оно же признано и самым бюджетным.