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Эксперты Росконтроля исследовали жидкое мыло с ромашкой пяти брендов: Aura, «Рецепты бабушки Агафьи», Favorite ECO, Sensicare и Planeta Organica ECO. Испытания показали, что все проверенные образцы имеют показатель pH, вписывающийся в допустимый диапазон. Наименее токсичным оказалось мыло «Рецепты бабушки Агафьи», оно же признано и самым бюджетным.

Все проверенные образцы прошли проверку и могут быть рекомендованы к покупке, — сообщили в Росконтроле.

Все образцы жидкого мыла продемонстрировали отличное пенообразование. Наименьшее пенное число эксперты выявили у мыла Aura (151), наибольшее — у «Рецепты бабушки Агафьи» и Favorite ECO (164). Наименьшее содержание хлорида натрия, который сушит кожу, оказалось у бренда Favorite ECO.

Эксперты также напомнили, что обезопасить себя от инфекций можно, если тратить на мытьё рук от 40 до 60 секунд.

Как писал NEWS.ru, эксперты Росконтроля исследовали образцы минеральной природной лечебной воды «Ессентуки № 17». В тестировании участвовала вода шести марок: «Компания Вимм-Билль-Данн Ессентуки № 17», «Аллея источников № 17», «Ессентуки № 17», «Заповедник здоровья», «О`кей / Родной бюветъ № 17, Ессентуки — город-курорт» и «Старый источникъ № 17». Только половина из них была рекомендована к употреблению, а «Заповедник здоровья», «О`кей / Родной бюветъ № 17, Ессентуки — город-курорт», «Старый источникъ № 17» добавлены в список товаров с замечаниями.