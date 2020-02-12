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Специалисты Росконтроля подготовили рекомендации по выбору самых вкусных и качественных бананов.

В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет фрукта — он должен быть жёлтым, лимонно-жёлтым и жёлто-зелёным. Неспелые бананы следует покупать только при желании сохранить их подольше.

Бананы с чёрными точками допускаются, а вот серый оттенок кожуры говорит о том, что они были подморожены. Также не должно быть трещин и оторванных плодоножек.

Самые вкусные бананы отличаются округлой формой, неребристой поверхностью, упругостью и не слишком интенсивным ароматом.

Ранее NEWS.ru писал, что Росконтроль провёл исследование куриного филе популярных марок и назвал самые безопасные образцы, не накачанные антибиотиками. В проверке участвовали шесть брендов.