Специалисты Росконтроля подготовили рекомендации по выбору самых вкусных и качественных бананов.
В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет фрукта — он должен быть жёлтым, лимонно-жёлтым и жёлто-зелёным. Неспелые бананы следует покупать только при желании сохранить их подольше.
Бананы с чёрными точками допускаются, а вот серый оттенок кожуры говорит о том, что они были подморожены. Также не должно быть трещин и оторванных плодоножек.
Самые вкусные бананы отличаются округлой формой, неребристой поверхностью, упругостью и не слишком интенсивным ароматом.
Ранее NEWS.ru писал, что Росконтроль провёл исследование куриного филе популярных марок и назвал самые безопасные образцы, не накачанные антибиотиками. В проверке участвовали шесть брендов.
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