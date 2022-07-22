Роскомнадзор внес сайт премиального сервиса такси в реестр запрещенных Роскомнадзор внес сайт Wheely в реестр запрещенных

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Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации сайт приложения для вызова премиальных авто Wheely, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным издания, РКН принял данное решение на основании вердикта Мещанского районного суда Москвы. В суде признали запрещенной информацию, которая размещается на сайте Wheely.

Речь идет об информации «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему „Единая региональная навигационно-информационная система Москвы“ (ГИС ЕРНИС)», — сказано в сообщении.

Согласно российскому законодательству, владелец Wheely обязан удалить запрещенную информацию в течение 24 часов после предъявленного к нему требования. В случае если этого не произойдет, РКН ограничит доступ к интернет-порталу сервиса такси.

Приложение по заказу премиальных такси Wheely появилось в 2010 году. Его основателем стал сын бывшего губернатора Пермского края Антон Чиркунов. В первую очередь предприниматель открыл офис в Лондоне, а уже потом компания открыла филиал в Москве. От обычных агрегаторов такси Wheely отличается тем, что сервис предоставляет машины премиум-класса.

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