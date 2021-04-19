Роскомнадзор пригрозил СМИ миллионными штрафами за информацию о митингах

https://static.news.ru/photo/b6e9561c-a127-11eb-8a5b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За распространение информации о не согласованных с властями митингах в поддержку Алексея Навального интернет-платформы и СМИ могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей, заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство сообщило, что в ходе мониторинга специалисты нашли материалы, содержащие «запрещённую информацию», где людей призывали к участию в акциях протеста.

Обращаем внимание владельцев социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ на недопущение распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях и напоминаем о необходимости незамедлительного удаления таких материалов, — говорится на сайте РКН.

В Роскомнадзоре обратили внимание на статью 13.41 КоАП РФ, где говорится, что нарушение порядка ограничения доступа к информации, которую признали противоправной, влечёт за собой вынесение штрафа в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение российские власти могут оштрафовать на десятую часть совокупного размера годовой выручки.

Ранее в МВД пригрозили всем, кто решит примкнуть к протестующим, ответственностью вплоть до уголовной. Там напомнили об опасности заражения коронавирусом, риск которого возрастает в местах массового скопления людей, а также не исключили «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».

Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали акции во многих городах России в его поддержку. В Интернете была организована регистрация граждан. Планировалось, что место и время проведения акции объявят, когда по всей стране наберётся 500 тысяч желающих принять участие в протесте. Однако в результате соратники Навального не стали дожидаться достижения этого показателя, так как ситуация со здоровьем оппозиционера ухудшается, а гражданского врача к нему до сих пор не пускают.