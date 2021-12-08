Роскомнадзор объяснил причины блокировки Tor в России
Сергей Князев
Сергей Князев
12:00, 08 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роскомнадзор объяснил блокировку сайта браузера Tor размещением информации, позволяющей обеспечить доступ к незаконному контенту. Согласно реестру, решение о блокировке было основано на аналогичном решении Саратовского районного суда в декабре 2017 года. Об этом пишет РИА Новости.
Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен, — заявили в ведомстве.
Ранее жители крупных городов России заметили массовую блокировку сети Tor. Заблокированными оказались почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы. По данным Роскомсвободы, пользователи начали испытывать проблемы с доступом к сервису обхода блокировок с 1 декабря. Сначала сообщалось о блокировке Tor оператором связи «Ростелеком» в Москве, вскоре стало известно о перебоях в работе сервиса и у мобильных операторов связи, а также у региональных провайдеров.
Впоследствии в официальном блоге Tor подтвердили блокировку.