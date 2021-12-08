Роскомнадзор объяснил причины блокировки Tor в России

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Огромный интерес котов к новогодним ёлкам в доме побороть не удастся, заявила ветеринар Татьяна Гольнева изданию «Слово и Дело». По её словам, животные воспринимают ёлку как свою игрушку, а движущиеся огоньки гирлянд будят в них охотничий инстинкт. Гольнева советует следить за тем, чтобы питомец не навредил себе во время игр.

По её словам, необходимо отказаться от бьющихся игрушек, а также контролировать, чтобы кот не перегрыз провод гирлянды и не наелся ёлочных иголок. Настоятельно советую отказаться от дождика в доме, где...