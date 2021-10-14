Роскомнадзор обвинил «Дождь» в нарушении норм об иноагентах

Генерального директора телеканала «Дождь» (признан властями РФ иноагентом) Наталью Синдееву и главреда сайта канала Владимира Моторина вызвали в управление Роскомнадзора для составления протокола за нарушение статьи об иноагентах. В ведомстве считают, что в материале СМИ не было указаний на иноагентский статус одной из упоминаемых организации, сообщается на сайте канала.

Претензии возникли к материалу «Новая зачистка — кто следующий за „Проектом“*, как Россия начала охоту на экс-директора ФБК**, почему сейчас не остановить третью волну ковида», который опубликован на сайте «Дождя» 29 июня. Однако в РКН не уточнили , в чём заключалось нарушение.

По соответствующей статье КоАП должностным лицам грозит штраф от четырёх до пяти тысяч рублей, а юрлицам — от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее Тверской районный суд Москвы назначил штраф центру «Мемориал», так как в запросе организации в МИД не было указания на её иноагентсткий статус. Правозащитники должны выплатить 300 тысяч рублей. Организации вменили вину по статье о направлении в госорганы материалов без указания на наличие статуса иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

* Издатель «Проекта», американская НПО Project Media признана российскими властями нежелательной организацией.

** ФБК — Фонд борьбы с коррупцией — признан властями РФ иноагентом.