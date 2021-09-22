Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей. В него уже попали Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов, — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Отмечается, что реестр позволит добиться оперативного удаления социально опасной информации, которая требует немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента.

В Роскомнадзоре пояснили, что теперь граждане получат возможность жаловаться на такую информацию и задавать вопросы, позвонив на горячую линию. Также будет предоставлено право пожаловаться на снятие блокировки с ранее заблокированных ресурсов.

Сами владельцы интернет-порталов смогут перейти в личный кабинет для дальнейшего взаимодействия с Роскомнадзором, в том числе по оценке противоправности контента и необходимости его удаления.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить два документа команды оппозиционера Алексея Навального со списками кандидатов, поддержанных «Умным голосованием». В ведомстве заявили, что «некоторые материалы» были добавлены в список запрещённых на территории РФ.