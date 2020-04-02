Роскачество выбрало лучшие антипригарные сковородки

https://static.news.ru/photo/504648d2-74a7-11ea-8e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества исследовали сковородки 31 торговой марки, 13 из которых производятся в России.

Серьёзных претензий к безопасности посуды у экспертов не возникло, только один образец производства китайской фирмы Satoshi при нагревании выпустил недопустимое количество алюминия. Больше замечаний у специалистов возникло при оценке удобства пользования сковородками, так, у 14 из них дно неплотно прилегало к поверхности плиты.

Роскачество проверило также термостойкость образцов, и это испытание прошли все из них, а вот антипригарное покрытие подвело сковороду марки «Каждый день», к которой прилипла яичница. Лучшими товарами по результатам всех тестов стали сковороды марок Kulmara, «Нева Металл Посуда», «БИОЛ», BergHOFF, Gipfell, Fissman, Tefal, «Домино» и Esprado.

Как писал NEWS.ru ранее, Роскачество проверило томатные соки. В некоторых образцах находились консерванты, а также сахар, который не указан в составе. Отмечается, что восемь образцов нельзя было назвать соком по физико-химическим показателям.