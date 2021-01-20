Роскачество предостерегло от покупки вакцин от COVID-19 в Интернете

https://static.news.ru/photo/bfc07ed4-5bc5-11eb-8a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В Сети появились объявления о продаже зарубежных вакцин от коронавируса. Специалисты Роскачества предупредили, что в Россию эти вакцины не поставляются, а любое интернет-предложение по их продаже является фейком.

Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводите там свои данные и не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID. В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем — состав преступления, — говорится в сообщении Роскачества.

Как писал NEWS.ru, в России выявлены факты мошенничества, касающиеся продажи вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. С начала года обнаружено 1112 фейков о вакцине. Также зафиксирован ряд фактов мошенничества, в том числе связанных с продажей неких вакцин, включая иностранные, а также поддельных справок об отсутствии коронавируса.

Екатерина Мизулина отметила, что мошенники активизировались в праздничный период. Было выявлено множество попыток продать поддельные справки об эпидемиологическом окружении и об отсутствии у гражданина COVID-19. Подобных рекламных объявлений в соцсетях и поисковых системах было обнаружено свыше 560. Кроме того, злоумышленники предлагали пользователям купить вакцины от коронавируса, в том числе зарубежного производства.