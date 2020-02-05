https://static.news.ru/photo/fe01bc6a-481d-11ea-87da-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль заявил, что российские власти продолжают делать всё возможное, чтобы в стране не началась эпидемия китайского коронавируса.

По его словам, в России оперативно отреагировали на опасность возникновения новой болезни. Были предприняты действия, которые препятствуют вспышке коронавируса на территории страны. Все вернувшиеся из КНР граждане не опасны. Их в профилактических целях отправили в Тюмень для временного карантина. Этот город обладает определенными кадровыми и техническими возможностями, которые выявят случаи заражения.

Мы не умаляем опасность коронавируса, но должны быть абсолютно спокойными. Однако стоит говорить о гриппе в целом, который гораздо опаснее для нашей страны, — отметил врач в разговоре с «Политэксперт».

Он напомнил, что количество пострадавших и погибших от ОРВИ и гриппа выше, чем от коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал, что отсутствие штамма коронавируса в России тормозит развитие вакцины. По его словам, российские врачи пока не могут выделить штамм коронавируса у заражённых пациентов.

Как писал NEWS.ru, специалисты Российского центра программ Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса появится не ранее следующего года.