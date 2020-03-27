https://static.news.ru/photo/8c209558-703b-11ea-af7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росавиация назвала недостоверной информацию газеты «Ведомости», которая сообщила, что из-за вспышки коронавируса ведомство предложило ограничить авиаперелёты внутри России.

Информация о якобы имеющейся инициативе Росавиации об ограничении воздушного сообщения внутри России является недостоверной. Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала, — цитирует ведомство «Интерфакс».

По информации издания, в правительстве РФ также опровергли возможность запрета внутрироссийских рейсов.

Как писал NEWS.ru, с 27 марта Россия закрыла аэропорты для международных рейсов. Число заражённых COVID-19 в мире приблизилось 543 тысячам человек. Лидером по числу заболевших стали Соединённые Штаты, где уже заразилось больше жителей, чем в Китае.

Число заражённых коронавирусом в России достигло 1036 человек. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний.