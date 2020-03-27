https://static.news.ru/photo/47b3ce54-702b-11ea-ba51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России опубликовало обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство предложило использовать два новых препарата.

Специалисты минздрава проанализировали исследования по эпидемии атипичной пневмонии (SARS), возбудитель которой оказался ближайшим родственником COVID-19, и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

[Существует] несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся лопинавир +ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов: рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, — цитирует рекомендации ТАСС.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек 27 марта. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний. Дни с 28 марта до 5 апреля станут внеплановыми выходными, которые президент Владимир Путин призвал провести в домашней изоляции.

Мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, а число подтверждённых случаев заражения приблизилось к 543 тысячам. Лидером по числу заболевших 27 марта стали Соединённые Штаты, оказавшиеся первой страной, где заразилось больше жителей, чем в Китае.