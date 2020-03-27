США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Китай, с которого началась пандемия. Одни аналитики объясняют это масштабной кампанией диагностики — тестирования на вирус, развёрнутой в Америке за последнюю неделю. Другие винят в этом администрацию Дональда Трампа, которая «проспала» начало эпидемии и приняла необходимые меры слишком поздно. Тем не менее рейтинг главы Белого дома растёт: в момент кризиса американцы сплотились вокруг фигуры национального лидера.

Границу в 83 тысячи заболевших США перешли 26 марта. Для сравнения, в Китае до сих пор числятся чуть меньше, чем 82 тысячи заражённых COVID-19, большая часть из которых уже выздоровела. Италия находится на третьем месте с 80,5 тысячи инфицированными. Ещё в конце февраля в Соединённых Штатах было зарегистрировано всего 15 случаев заражения новым коронавирусом, а официальные лица и журналисты успокаивали граждан: это не страшнее сезонного гриппа. Через полтора месяца ситуация кардинально поменялась.

Эксперты объясняют это в том числе плотностью населения в Америке. С 331 млн жителей Штаты находятся на третьем месте по населению в мире, уступая только Китаю и Индии. Поэтому и число заражённых там больше, чем, например, в Италии, где проживают 60 млн человек. В Итальянской Республике, таким образом, приходится один случай заболевания на каждые 750 жителей. В США — один инфицированный на каждые 4 тысячи человек. Но в таких очагах инфекции, как Нью-Йорк, эта цифра выглядит более пугающей — один случай на 400 человек.

Однако, по мнению американских журналистов, дело не только в демографии, а в том, что президент Трамп серьёзно запоздал с принятием необходимых мер по сдерживанию заразы. До этого его администрация последовательно сокращала бюджетные расходы на различные программы по исследованию болезней и даже хотела урезать финансирование Центра по предотвращению и контролю за распространением заболеваний. Правда, этим планам не суждено было реализоваться.

Wang Ying/Global Look Press

По мнению вирусолога Тревора Бедфорда, коронавирус начал распространяться по Сиэтлу в середине января и уже в феврале выкосил один из местных домов престарелых. Но тесты на заболевание в то время проводились только у людей, недавно прибывших из Китая, и карантинные меры не были введены. В результате вирус несколько недель тайно и бесконтрольно распространялся по США, пока не замечать его уже стало невозможно. Борьбу с пандемией сегодня затрудняет отсутствие централизованности в американской кампании по контролю за COVID-19: каждый штат принял свой пакет экстренных мер, от жёстких, как в Калифорнии, до относительно мягких, как в Техасе.

Ситуацию усугубляло то, что тестирование на COVID-19 вне рамок госпрограммы до недавнего времени было платным. Неделю назад конгресс принял закон, сделавший эту процедуру бесплатной, и количество проверок начало стремительно увеличиваться. А вместе с ним и число выявленных случаев. При этом почти наверняка цифра 83 тысячи заражённых не отражает реальной картины, так как в случае лёгкого течения болезни пациентов отправляют лечиться домой, не тратя на них тестовые материалы и ресурсы клиник, которые могут понадобиться более «тяжёлым» больным. Впрочем, такая ситуация характера и для других стран. Эксперты оценивают , что, например, Индонезия докладывает только о 10% всех случаев инфицирования, а Индия — между 10% и 30%.