https://static.news.ru/photo/f054c244-6f26-11ea-b0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации закрыть российские аэропорты для регулярных международных рейсов. Авиакомпании «Аэрофлот» и чартерным перевозчикам запретят с 27 марта летать как в Россию, так и за пределы страны.

Правительство вернёт в страну тех россиян, которые обратились в посольства до 26 марта. Власти используют самолёты лётного отряда «Россия» и других перевозчиков, следует из постановления кабмина.

Дипведомству поручили помочь гражданам РФ, застрявшим за границей. Самих россиян призвали позаботиться о своём здоровье.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в РФ достигло 658 к утру 25 марта. В начале месяца власти страны уже ограничили авиаперелёты, разрешив летать за рубеж только "«Аэрофлоту».

Из-за коронавируса правительство приостановило работу образовательных и развлекательных учреждений, а президент объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими и призвал россиян оставаться дома.