Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации закрыть российские аэропорты для регулярных международных рейсов. Авиакомпании «Аэрофлот» и чартерным перевозчикам запретят с 27 марта летать как в Россию, так и за пределы страны.
Правительство вернёт в страну тех россиян, которые обратились в посольства до 26 марта. Власти используют самолёты лётного отряда «Россия» и других перевозчиков, следует из
Дипведомству поручили помочь гражданам РФ, застрявшим за границей. Самих россиян призвали позаботиться о своём здоровье.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в РФ достигло 658 к утру 25 марта. В начале месяца власти страны уже ограничили авиаперелёты, разрешив летать за рубеж только "«Аэрофлоту».
Из-за коронавируса правительство приостановило работу образовательных и развлекательных учреждений, а президент объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими и призвал россиян оставаться дома.
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