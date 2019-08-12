https://static.news.ru/photo/9c4eca34-bd04-11e9-a33f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Лихачёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Работа по созданию новых образцов вооружения будет продолжена после трагедии на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, из-за которой погибли несколько сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Лучшей памятью для них (погибших в результате взрыва в Северодвинске. — News.ru) станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца, — цитирует Лихачёва ТАСС .

Обращаясь к родственникам погибших, глава Росатома обещал от имени госкорпорации оказывать им помощь «всегда и во всём», выразив им свои соболезнования.

После трагического инцидента в больнице ещ остаются другие сотрудники ядерного центра. Они получают лучшую медицинскую помощь. Я желаю им скорейшего выздоровления и надеюсь, что они быстро вернутся к своим родным и близким, — добавил Лихачёв.

Как писал News.ru, ранее директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков сообщил, что все погибшие в Северодвинске сотрудники саровского ядерного центра представлены к государственным наградам.

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа. По данным Минобороны погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных. Военное ведомство засекретило подробности инцидента, сообщение о превышении радиации в городе позднее было удалено.

По данным Росатома возгорание и взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.