Ромашки бывают не только белые: 5 сортов нивяника, которые поразят окраской — морозостойкие многолетники на годы

Фото: D-NEWS.ru
Если вы думаете, что ромашка — это только белые лепестки с жёлтой серединкой, вы просто не видели современные сорта нивяника. Сегодня есть кремовые, лимонные и махровые варианты, которые выглядят очень необычно, но остаются такими же неприхотливыми.

Персидская ромашка «Робинсона» (Robinson’s Red / Pyrethrum Robinson) — эффектный сорт с крупными цветами до 10–12 см. Окраска варьируется от розовой до малиновой. Высота 70–80 см. Морозостойкость до −30 °C, живёт на одном месте около 4–5 лет.

Нивяник «Свит Дейзи Бёрди» (Sweet Daisy Birdy) — редкий сорт с мягким кремово-жёлтым оттенком лепестков. Куст компактный, аккуратный, высотой 50–60 см. Морозостойкость до −28 °C, срок жизни 5–7 лет.

Нивяник «Реал Дрим» (Real Dream) — полумахровый сорт с нежным лимонным оттенком и пышной серединкой. Цветёт обильно, хорошо держит форму. Высота до 60 см. Морозостойкость до −30 °C, растёт 5 лет и более.

Нивяник «Крейзи Дейзи» (Crazy Daisy) — кудрявая махровая ромашка с бело-кремовыми закрученными лепестками. Очень декоративный сорт, высота 60–80 см. Морозостойкость до −34 °C, живёт 5–6 лет.

Нивяник «Бродвей Лайтс» (Broadway Lights) — сорт с необычной сменой окраски: сначала цветы ярко-жёлтые, затем становятся кремовыми. На кусте одновременно разные оттенки. Высота до 70 см. Морозостойкость до −30 °C, живёт 5–7 лет.

Все эти сорта любят солнечные места, не переносят застоя воды и отлично зимуют без укрытия. При делении куста раз в несколько лет цветение становится ещё более пышным, а клумба выглядит по-настоящему эффектно.

Ранее мы рассказывали о цветке, который создаст серебряный ковер. Он не требует полива годами.

Проверено редакцией
Гренки на молоке теперь не делаю: фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем
Да ну, вот это лайфхак — яйца на Пасху как из сказки: алый цвет без химии и заморочек
Растим гигантские культуры: безразмерная капуста, тыква и еще 6 проверенных сортов-рекордсменов
Эти многолетники выживут на камне и песке: клумба-фейерверк для ленивых садоводов
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший гендиректор Газманова ответит еще за 17 эпизодов мошенничества
Боец «Голливуд» рассказал о километрах оптоволокна в Сумской области
США помогут спецслужбам Украины взламывать машины
Названы эмоции, которые могут спровоцировать аллергию
«Смертоносное преследование»: Трамп вновь пригрозил Ирану
Подстава ВСУ с F-16 и продолжение переговоров: новости СВО к утру 9 апреля
Бутырская назвала самый памятный подарок за успехи в карьере
Снегопад помешал россиянам покинуть Грузию
Немецких школьников начали массово отправлять в нацистские концлагеря
В Финляндии «набросились» на Трампа и заявили об угрозе из Вашингтона
Минобороны назвало количество ликвидированных за двое суток боевиков ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 апреля: инфографика
Водителям рассказали, какие детали машины нуждаются в ремонте весной
Популярные приложения в России начали бороться с VPN
Силы ПВО расправились с 69 украинскими дронами за ночь
«Будут предложения»: в ЦБ высказались о дальнейшей судьбе ключевой ставки
Садоводам рассказали, как весной восстановить пожелтевшие хвойные растения
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали машину с мирными жителями под Брянском
«Вашингтон» с Овечкиным устроил «канадский погром»
Тренер объяснила, как накачать большие грудные мышцы
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
