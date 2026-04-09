Ромашки бывают не только белые: 5 сортов нивяника, которые поразят окраской — морозостойкие многолетники на годы

Если вы думаете, что ромашка — это только белые лепестки с жёлтой серединкой, вы просто не видели современные сорта нивяника. Сегодня есть кремовые, лимонные и махровые варианты, которые выглядят очень необычно, но остаются такими же неприхотливыми.

Персидская ромашка «Робинсона» (Robinson’s Red / Pyrethrum Robinson) — эффектный сорт с крупными цветами до 10–12 см. Окраска варьируется от розовой до малиновой. Высота 70–80 см. Морозостойкость до −30 °C, живёт на одном месте около 4–5 лет.

Нивяник «Свит Дейзи Бёрди» (Sweet Daisy Birdy) — редкий сорт с мягким кремово-жёлтым оттенком лепестков. Куст компактный, аккуратный, высотой 50–60 см. Морозостойкость до −28 °C, срок жизни 5–7 лет.

Нивяник «Реал Дрим» (Real Dream) — полумахровый сорт с нежным лимонным оттенком и пышной серединкой. Цветёт обильно, хорошо держит форму. Высота до 60 см. Морозостойкость до −30 °C, растёт 5 лет и более.

Нивяник «Крейзи Дейзи» (Crazy Daisy) — кудрявая махровая ромашка с бело-кремовыми закрученными лепестками. Очень декоративный сорт, высота 60–80 см. Морозостойкость до −34 °C, живёт 5–6 лет.

Нивяник «Бродвей Лайтс» (Broadway Lights) — сорт с необычной сменой окраски: сначала цветы ярко-жёлтые, затем становятся кремовыми. На кусте одновременно разные оттенки. Высота до 70 см. Морозостойкость до −30 °C, живёт 5–7 лет.

Все эти сорта любят солнечные места, не переносят застоя воды и отлично зимуют без укрытия. При делении куста раз в несколько лет цветение становится ещё более пышным, а клумба выглядит по-настоящему эффектно.

