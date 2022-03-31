Рогозин заявил, что будет скучать по «танцам яичек» в программе Малышевой

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в грубой манере отреагировал на информацию СМИ о том, что телеведущая Елена Малышева уехала в США к внукам. Прокомментировав её предполагаемый отъезд в своём Telegram-канале, Рогозин впоследствии удалил этот пост.

Малышева всё. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по её танцам яичек и женщине-члену. Сумасшедший дом целыми палатами переезжает в США, — написал глава госкорпорации.

Накануне Telegram-канал Baza заявил, что Елена Малышева сообщила о возможном закрытии «Жить здорово!» на фоне остановки выхода развлекательных передач из-за событий на Украине. По информации Baza, коллектив шоу остался без каких-либо выплат, поскольку работает по временным соглашениям без оформления трудовых договоров.

В то же время врач-иммунолог, профессор и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус опроверг информацию в СМИ о вероятном закрытии проекта. Спикер отметил, что «никто не распускал команду» шоу, она присутствует и работает». В пресс-службе Первого канала также заявили, что решение о закрытии программы не принято, хотя она и не выходит в эфир из-за временного изменения сетки вещания.