Соведущий Малышевой опроверг закрытие программы «Жить здорово!»

Врач-иммунолог, профессор и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию в СМИ о вероятном закрытии проекта. Спикер отметил, что «никто не распускал команду» шоу, она присутствует и работает».

Никто не распускал никакую команду, она благополучно присутствует и работает. Если программу не пускают в эфир, то ничего и не записывается, это зависит от канала, он решает, какие передачи сейчас важнее. <..> Сейчас есть готовые выпуски, появится необходимость записать новый — запишем. <...> Иногда люди пишут, чтобы спровоцировать, зацепить какими-то новостями. Комментировать глупые домыслы, ну зачем? — отметил Продеус.

Накануне Telegram-канал Baza заявил , что Елена Малышева сообщила о возможном закрытии «Жить здорово!» на фоне остановки выхода развлекательных передач из-за событий на Украине. По информации Baza, коллектив шоу остался без каких-либо выплат, поскольку работает по временным соглашениям без оформления трудовых договоров.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Из эфира были убраны в том числе развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети».

Ситуацию прокомментировал телеведущий Владимир Познер, чью авторскую программу «Познер» также сняли с эфира. По его словам, программы вернутся в эфир только после окончания спецоперации на Украине, поскольку «такова позиция руководства Первого канала», который стал исключительно информационным.