Baza: программа «Жить здорово!» закроется как минимум до сентября

Елена Малышева заявила о возможном закрытии программы «Жить здорово!» на Первом канале. Причиной закрытия программы стала остановка выхода развлекательных программ из-за событий на Украине, сообщает Telegram-канал Baza.

29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила, что программа закрывается. По словам телеведущей, передача, ориентировочно, не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернётся в эфир, — уточняется в сообщении.

Отмечается, что сотрудники программы при этом остались без каких-либо выплат, поскольку работают по временным договорам без оформления трудовых договоров, как это нередко бывает на телевидении.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Из эфира были убраны в том числе развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети».

Ситуацию прокомментировал телеведущий Владимир Познер, чью авторскую программу «Познер» также сняли с эфира. По его словам, программы вернутся в эфир только после окончания спецоперации на Украине, поскольку «такова позиция руководства Первого канала», который стал исключительно информационным.